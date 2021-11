Fenerbahçe, de Vítor Pereira, empata e liderança já está a 12 pontos

Miguel Crespo foi titular e jogou os 90 minutos

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou hoje em casa do Göztepe, no fecho da 14.ª jornada da Liga turca de futebol, e já leva 12 pontos de atraso para o líder Trabzonspor.

A equipa da casa foi a primeira a marcar, aos 40 minutos, pelo avançado Adis Jahovic, da Macedónia do Norte, mas os comandados por Vítor Pereira empataram logo no início da segunda parte, aos 48, pelo avançado Serdar Dursun.

O médio português Miguel Crespo, contratado pelo Fenerbahçe ao Estoril Praia no início da época, foi titular e jogou os 90 minutos.

Com este empate, o Fenerbahçe segue em quarto lugar, com 24 pontos, atrasando-se mais na corrida pelo título e para o líder Trabzonspor, que soma 36, seguido do Konyaspor e do Hatayspor, segundo e terceiro classificados, ambos com 26, enquanto o Göztepe segue em 18º, com 11 pontos, em zona de despromoção.