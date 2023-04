Fenerbahçe de Jorge Jesus goleia na Taça da Turquia

Triunfo por 4-1 sobre o Kayserispor dita apuramento para as meias-finais

O Fenerbahçe recuperou da melhor forma da goleada sofrida às mãos do Besiktas no fim de semana, garantindo esta quinta-feira a qualificação para as meias-finais da Taça da Turquia. Nas meias-finais o adversário será o Sivasspor.

Um triunfo sobre o Kayserispor, por 4-1, serviu para os comandados de Jorge Jesus se aproximarem da final da taça.

Mor (2), Dursun e Guler marcaram para o Fenerbahçe; Kolovetsios marcou o golo dos visitantes.

O lugar de Jorge Jesus chegou a ser colocado em causa no início da semana, mas o treinador português vai cumprir o contrato até final da época e além de estar ainda na luta pelo título, tem a taça também na mira.

Miguel Crespo entrou ao intervalo no Fenerbahçe e Miguel Cardoso e Carlos Mané foram titulares no Kayserispor.