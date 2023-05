Fenerbahçe, de Jorge Jesus, empata e falha colagem ao Galatasaray

Redação com Lusa

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, empatou este domingo (1-1) na deslocação ao terreno do Giresunspor, e ficou a dois pontos do Galatasaray, líder da Liga turca, que só joga na segunda-feira.

O ponta de lança belga Michy Batshuayi adiantou o Fenerbahçe aos 20 minutos, convertendo com sucesso uma grande penalidade, mas, aos 68, o atacante bósnio Riad Bajic repôs a igualdade no marcador, no jogo da 33.ª ronda da Superliga turca.

A formação comandada por Jorge Jesus - que lançou o luso Miguel Crespo em campo aos 68 minutos - conta agora com 68 pontos (em 31 partidas disputadas), e está a dois do Galatasaray, que recebe o Basaksehir na segunda-feira, enquanto o Giresunspor é 16.º com 28 pontos.