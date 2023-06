Fenerbahçe, de Jorge Jesus, conquista Taça da Turquia

Após vitória por 2-0 na final frente ao Basaksehir.

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, conquistou este domingo a Taça da Turquia, ao vencer o Basaksehir por 2-0 na final da prova.

O marcador foi inaugurado logo no primeiro minuto pelo avançado belga Michy Batshuayi, que bisou aos 29', tornando-se no grande herói da formação orientada pelo técnico português, que não contou com o compatriota Miguel Crespo na ficha de jogo.

Após ter terminado o campeonato turco no segundo lugar, com 80 pontos, menos oito do que o campeão Galatasaray, Jorge Jesus venceu desta forma o primeiro troféu desde que rumou ao Fenerbahçe, na época passada.