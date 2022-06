Fenerbahçe de Jesus goleia e com Lincoln em destaque

Com duas assistências de Lincoln, o Fenerbahçe goleou o Tirana por 4-0 no segundo jogo de pré-época dos turcos.

Com duas assistências para Berisha (9') e Novak (54'), Lincoln esteve em destaque na goleada do Fenerbahçe sobre o Tirana (4-0).

Titular, tal como Bruma, o antigo atacante do Santa Clara contribuiu para a primeira vitória de Jorge Jesus ao leme da equipa turca, após o empate com o Shkupi (2-2) no primeiro particular de pré-temporada. Lançado no decorrer do desafio com o campeão da Albânia, Pelkas, que passou pelo Vitória de Setúbal, ampliou aos 85' e logo a seguir, Samatta fixou o resultado final.

Em fase de preparação para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Dínamo de Kiev e ainda com o plantel por fechar, Jorge Jesus esteve bastante interventivo durante toda a partida, com muitas indicações para os seus jogadores. O Partizan é o próximo rival do Fenerbahçe no dia 2 de julho.