Fenerbahçe dá tudo para convencer Jorge Jesus 

Técnico esteve na terça-feira reunido por videoconferência com Ali Koç, presidente do clube turco, e aceitou ir a Istambul esta semana para uma derradeira ronda negocial. Português deverá viajar na companhia da família e será alvo de uma operação de charme por parte do segundo classificado da liga turca, que quer tirar todas as dúvidas do alvo prioritário para o banco.

Determinado a contar com Jorge Jesus no banco a partir da próxima época, o Fenerbahçe continua empenhado em convencer o português a aceitar uma mudança para a Turquia. Na terça-feira, segundo O JOGO apurou, o presidente Ali Koç reuniu-se com Jorge Jesus por videoconferência e convenceu o seu alvo prioritário para a sucessão de Ismail Kartal a viajar, ainda esta semana, até Istambul, onde decorrerá uma derradeira ronda negocial entre as partes.

O convite do Fenerbahçe é extensível à família do treinador e assume contornos de uma operação de charme para dar a conhecer as condições de trabalho do clube e tirar todas as dúvidas da cabeça de Jesus, que continua a avaliar todos os cenários, sobretudo no que concerne a sondagens vindas de clubes e seleções da América do Sul.

Outros dos fatores que se assume de capital importância passa pelo apuramento do Fenerbahçe para a Champions, que está à distância de um empate frente ao Malatyaspor na derradeira jornada da liga turca. Isto porque, segundo a Imprensa local, o acordo total para dois anos de contrato só está dependente de pequenos acertos no salário e nos bónus que Jorge Jesus quer receber.

