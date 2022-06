Fenerbahçe aposta em mais um português para atacar a época 2022/23

Mário Branco é o novo coordenador técnico do Fenerbahçe e viajou Jesus para Istambul.

Livre desde o fim da ligação ao Famalicão, Mário Branco vai acompanhar Jorge Jesus na mudança para o Fenerbahçe. O dirigente português viajou esta sexta-feira para Istambul no mesmo voo que o treinador e será oficializado nos próximos dias como o novo coordenador técnico do emblema de Istambul, naquela que será a sua quarta aventura no estrangeiro: desempenhou o cargo de diretor-desportivo no PAOK (Grécia), no Hajduk Split (Croácia) e no Astra (Roménia).

Mário Branco será o braço-direito de Jorge Jesus na preparação de uma temporada onde a conquista do título turco - que foge ao Fenerbahçe desde 2013/2014 - e o apuramento para a fase de grupos da Champions são os grandes objetivos em cima da mesa.