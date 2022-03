"Félix será um grande jogador, só precisa que o respeitem", diz Cerezo

Líder colchonero saiu, mais uma vez, em defesa do prodígio ex-Benfica, atualmente a atravessar uma fase inspirada

Sob pressão mediática no Atlético Madrid, em função do preço pago ao Benfica (126 milhões de euros), João Félix recebeu novo voto de confiança do presidente colchonero e este ainda apelou a maior respeito pelo internacional português.

"Sempre disse o mesmo sobre o João. É e será um muito grande jogador. O que precisa é que as lesões o respeitem e que o[s] [adversários o] respeitem dentro de campo", afirmou Enrique Cerezo, dirigente citado pela agência EFE.

Enrique Cerezo fora questionado, durante uma antevisão do duelo da segunda mão dos "oitavos" da Champions League, ante o Manchester United, sobre o momento de forma de Félix, autor de cinco golos nos últimos tantos encontros oficiais.

O líder do Atlético Madrid, a propósito da deslocação decisiva a Old Trafford, considerou que o embate contra a turma de Ronaldo - "um jogador magnífico" - e companhia será "dificílimo" para as hostes colchoneras.

"Não há jogos fáceis, nem na La Liga, nem na Champions. Houve um empate na primeira mão e, por isso, temos de entrar em campo para vencer", disse Cerezo. Na primeira mão, ocorrida no Wanda Metropolitano, verificou-se um empate (1-1).