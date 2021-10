"Félix será um dos jogadores mais importantes na temporada do Atlético"

Convicção de Enrique Cerezo, presidente do clube campeão espanhol.

Enrique Cerezo, presidente do Atlético, não tem dúvidas de que João Félix será um elemento em destaque na temporada do Atlético. O presidente do clube colchonero falou sobre o português esta sexta-feira, à margem de um evento solidário no Wanda Metropolitano.

"Está melhor a cada dia que passa será um dos jogadores mais importantes na temporada do Atlético", vincou o líder do atual campeão espanhol e adversário do FC Porto na fase de grupos da Champions. "Todas as pessoas têm um tempo de adaptação", disse ainda sobre o português.

Cerezo também deixou alguns comentários sobre Griezmann, de regresso à capital espanhola esta época. "É um jogador maravilhoso e magnífico. Há que lhe dar confiança para voltar a ser o jogador que já foi. Saiu e voltou. O Griezmann tem um público que o tem de querer mais", vincou.