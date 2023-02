Félix: "Saí porque estava com a cabeça cheia de tanto tentar e não conseguir"

Avançado explicada saída do Atlético rumo ao Chelsea no recente mercado de inverno.

João Félix está encantado com a aventura no futebol inglês, onde chegou no mercado de janeiro, por empréstimo do Atlético. Numa entrevista ao jornal espanhol As, o internacional português justificou a mudança para o Chelsea.

"Já procurava uma mudança de ares há algum tempo, porque foi difícil adaptar-me à forma de jogar. Saí porque já estava com a cabeça cheia de tanto tentar e não conseguir. Tinha de ser neste mercado e penso que foi bom para mim e para o Atlético", afirmou.

Félix falou sobre o treinador Simeone. "Toda a gente o conhece, toda a gente sabe o que ganhou. É um treinador muito bom. Tem uma forme de entender e ver o futebol que os outros não têm. Isso é bom para alguns e mau para outros. Depende de cada um. Tem as suas virtudes e isso faz dele um bom treinador", referiu.

O avançado garante que evolui depois de trocar o Benfica pelo Atlético. "Desde que cheguei ao Atlético até agora sou um jogador melhor. E isso graças a todos: Simeone, aos meus companheiros de seleção, do Atlético, aos jogos que fiz e aos que não fiz. Tudo me fez um jogador melhor", assegurou.

Félix afirmou que com Simeone a forma de jogar é "sofrer em campo". "Sempre competi, sempre quis vencer. Aprendi a competir de uma forma diferente, à qual não estava habituado. Sempre quis vencer mais do que toda a gente, mas ali aprendi a competir de uma forma diferente. É a maneira dele [Simeone] competir. Não é má, mas é diferente dos outros treinadores", rematou.