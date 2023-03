João Félix explica mudança do FC Porto para o Benfica: "As coisas não correram bem..."

Internacional português conversou com os meios de comunicação do Chelsea e tocou em vários temas, como a passagem pela formação dos dragões e a entrada no Caixa Futebol Campus e no Benfica. De 2008 a 2014, jogador dos blues representou as cores azuis e brancas, antes de ingressar na equipa de juvenis dos encarnados

Agradecimento aos pais: "Foi um pouco difícil quando comecei com o FC Porto, porque, sempre que terminava a escola, o meu pai apanhava-me e levava-me ao Porto para treinar e, depois de treinar, regressávamos a Viseu. Chegávamos a casa às 23h00 e, no dia seguinte, acordava às sete e meia para a escola. Não foram tempos fáceis, mas a recompensa está aqui. Penso que os meus pais merecem isto."

Saída do FC Porto e entrada no Benfica: "FC Porto? No início, foi muito bom, mas, no último ano ou dois, estava a ter dificuldades em jogar na equipa. As coisas não correram bem. Era demasiado magro, não muito alto, isso era difícil para mim. Quando tinha 14 ou 15 anos, disse-lhes que queria sair, queria experimentar outro clube, queria jogar em casa. Não me importava, só queria jogar e ser feliz. Depois, surgiu a oportunidade de ir para o Benfica e aceitei, com certeza."

Adaptação à Luz: "A mudança para o Benfica foi importante. A adaptação lá foi mais fácil porque estava habituado a estar longe de casa, no Porto. Foi muito bom estar lá, foi muito bom para mim. Estarei sempre grato ao Benfica".