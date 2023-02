Félix recorda Cristiano Ronaldo no Mundial: "A reação dele foi muito boa..."

João Félix e Ronaldo com a camisola de Portugal no Mundial do Catar

Avançado, agora no Chelsea, assegura que o capitão da Seleção Nacional reagiu bem ao estatuto de suplente e continuou a ajudar o grupo.

João Félix acredita que Cristiano Ronaldo vai continuar a ser importante para a seleção portuguesa e não ficou admirado com a mudança do craque para a Arábia Saudita. Numa entrevista ao jornal As, o agora jogador do Chelsea, cedido pelo Atlético até final da época, lembrou ainda o Mundial do Catar.

"Ficámos com a sensação de que perdermos a oportunidade de fazer algo muito bonito. Fizemos jogos muito bons e estávamos a jogar muito bem, mas é o futebol. Nem sempre é justo. Mérito de Marrocos, que fez um grande Mundial", disse, referindo-se à derrota por 1-0 nos quartos de final.

Félix assegurou que o ambiente no grupo era excelente e comentou a presença de Cristiano Ronaldo no banco contra a Suíça, nos oitavos de final, após o desabafo no momento em que foi substituído frente à Coreia do Sul. "Ficámos um pouco surpresos, porque não é normal ver Cristiano no banco, mas foi uma decisão do treinador. O Cristiano reagiu muito bem, porque estávamos todos ligados à equipa. A reação dele foi muito boa para todos, porque nos deu confiança e a ideia de que estávamos todos juntos. Continuou a ajudar-nos em tudo", garantiu.

Ronaldo joga agora no Al Nassr, uma mudança que não surpreendeu Félix. "Na Europa já não tinha mais nada para ganhar. Agora vai escrever o nome dele na história da Arábia Saudita. Espero que lhe corra tudo bem", desejou.