"Félix? Quando lhe dizem que, quando Ronaldo não está, ele é o Cristiano da Seleção..."

Juanfran, antigo jogador do Atlético de Madrid, acredita que João Félix, "um bom miúdo", nem sempre é bem aconselhado. E também defende os interesses dos colchoneros no futuro do jogador.

Juanfran Torres, antigo lateral direito, saiu do Atlético de Madrid meses antes da chegada de João Félix, mas já teve a oportunidade de estar com o português, que diz ser um "bom rapaz". No entanto, nem sempre é bem aconselhado, defende o agora dirigente do Intercity (equipa de Valência), e isso tem sido prejudicial para a sua estadia no clube.

"É um bom miúdo, falei com ele um par de vezes. É um bom rapaz. Mas quando tens pessoas próximas que te dizem que, quando Ronaldo não está, és o Cristiano da Seleção, ou que pensam que ele garante um lugar no Atlético a andar... Metem-lhe isto na cabeça e isso não é bom para um para um rapaz tão jovem", comentou Juanfran, de 38 anos, em conversa na Twitch com Rubén Uría.

O Barcelona, recorde-se, continua a ser um dos clubes apontados ao avançado ex-Benfica. Mas é um rival do Atlético e Juanfran concorda que os colchoneros devem defender os seus interesses, exigindo o pagamento de uma taxa de empréstimo.

"Parece-me bem a defesa que o Atlético Madrid está a fazer dos seus interesses. É normal que isso aconteça com um jogador como o João, com a qualidade que tem. Mas é óbvio que ele não está a encontrar o seu lugar. Não se pode dar prendas ao Barcelona, é um rival. Pode haver um empréstimo... Bem, o jogador não quer ficar, chegas a um acordo, porque tens boas relações com o Barcelona, pagam a cedência... Mas não podes ser tu a pagar parte do salário quando tens pela frente um rival direto! Acho bem que o Atlético se defenda. Deixar o João livre, grátis, ou pagar-lhe quando está noutra equipa, parece-me uma barbaridade", vincou.