Félix pode sofrer novo revés: inscrição na Champions não está garantida

Chelsea apostou forte no mercado de inverno, mas apenas três reforços podem ser inscritos.

João Félix trocou o Atlético de Madrid pelo Chelsea no mercado de inverno, por empréstimo dos colchoneros, foi expulso na estreia, frente ao Fulham, e pode ter mais um revés. Em Espanha, onde a imprensa segue com grande atenção o percurso do português em Londres, destacam que o avançado pode ficar fora da Champions nesta segunda metade da temporada.

O jornal As dá esta quinta-feira destaque ao tema e as contas são simples. O Chelsea esteve bastante ativo no mercado de inverno e garantiu oito caras novas, sendo que apenas três delas podem ser inscritas na Champions. São 25 os jogadores que podem estar inscritos e o número de mudanças na lista A está limitado a três.

A saída de Jorginho para o Arsenal abriu uma vaga, enquanto Ziech, que falhou a ida para o PSG nas últimas horas de mercado, e Zakaria são apontados como nomes que podem deixar de contar na prova milionária.

João Felix, Badiashile, David Fofana, Enzo Fernández, Mudryk, Andrei Santos, Madueke e Gabriel Slonina foram contratados. Os valores pagos pelo médio ex-Benfica (121 milhões de euros) e pelo avançado ucraniano (70 milhões mais 30 em variáveis) indicam, desde logo, que serão inscritos. Cinco deles terão de ver os jogos na bancada.

O Chelsea, recorde-se, defronta o Borussia Dortmund nos oitavos de final da Champions.