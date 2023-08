"Félix? Não pergunto sobre a sua situação, é muito complicada"

Samuel Lino destaca a amizade que tem com português.

João Félix continua com o futuro indefinido e a situação do internacional português não passa em claro a Samuel Lino. O companheiro do português no Atlético, que em Portugal brilhou no Gil Vicente, espera que Félix encontre rapidamente o caminho do sucesso.

"Dou-me muito bem com o João, adoro estar com ele. É boa pessoa. Não pergunto sobre a sua situação, é muito complicada. É assunto dele e da sua família, não pergunto. A minha amizade é fora do futebol", declarou o jogador brasileiro numa entrevista ao jornal Marca.

Diego Simeone, treinador dos colchoneros, também falou sobre o ex-Benfica. "João Félix pode sair? Isso é tratado pelo clube. Os jogadores podem sair até 31 de agosto. Ontem [terça-feira] voltou a estar com o grupo, esperamos que continue a melhorar dos incómodos que teve nestes sete dias e que não o deixaram participar em nenhum jogo e que com o passar dos dias ele se sinta melhor", comentou, citado pela imprensa espanhola.