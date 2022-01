"Félix? Não importa se custa 1, 10, 100 ou 120 milhões de euros. Se não faz o que Simeone quer..."

João Félix, jogador do Atlético de Madrid

Antigo jogador de Benfica e Atlético de Madrid fala sobre a situação do internacional português no emblema "colchonero".

Guilherme Siqueira, antigo jogador de clubes como Granada, Benfica, Atlético de Madrid e Valência, falou sobre a situação de João Félix no emblema "colchonero", onde ainda não conseguiu o lugar de destaque que tanto se esperava aquando da sua contratação, em 2019, a troco de 120 milhões de euros.

O ex-internacional brasileiro, que trabalhou com Diego Simeone no Atlético, garante que para o técnico não importa se um jogador custa 1, 10, 100 ou 120 milhões de euros: não há lugares cativos sem trabalho.

"Penso que João Félix é mais um exemplo de que ter qualidade não chega. Simeone deve ver muitas coisas que pode aproveitar e é isso que deve pedir. A parte defensiva, a parte tática, o próprio estilo de jogo do Atlético de Madrid é muito exigente e o João vinha do Benfica, onde é o oposto, sempre a querer jogar com a bola nos pés. Simeone joga de outra forma e o jogador tem de entender isso", começou por dizer em entrevista à ESPN Brasil.

"Acho que, ainda hoje, João Félix está a pagar por não entender bem o jogo de Simeone. Vê-se que tem muita qualidade, é um rapaz que é diferente com a bola, mas no Atlético, se não corre, se não defende, Simeone não vai gostar. Não importa se custa 1, 10, 100 ou 120 milhões de euros, se não faz o que ele quer... Vai ter dificuldades", concluiu Siqueira, agora retirado das competições profissionais.