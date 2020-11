Félix mostra a festa no balneário e Pedro Mendes aproveita: "Que túnel"

Reação do internacional português à vitória frente ao Barcelona. Avançado do Almería entre as muitas reações.

João Félix protagonizou uma exibição de bom nível frente ao Barcelona, ajudando o Atlético a vencer por 1-0, com golo de Carrasco. O internacional português divulgou nas redes sociais uma imagem da festa no balneário para assinalar a felicidade com a conquista dos três pontos.

As reações foram muitas, entre elas a de Pedro Mendes, avançado cedido pelo Sporting ao Almería, do segundo escalão espanhol. "Que túnel", escreveu, referindo-se a uma maldade que Félix protagonizou perante Dembélé.