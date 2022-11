Félix marcou, mas vai estar ausente da próxima jornada: "É uma pena", diz Simeone

Internacional português entrou para dar um ponto na receção do Atlético de Madrid ao Espanhol. Cumpre castigo na próxima ronda.

João Félix foi novamente suplente no Atlético de Madrid, na receção ao Espanhol. O português entrou, ainda assim, e foi decisivo, marcando o 1-1 final. Simeone gostou do que viu e lamenta ausência na próxima jornada devido a castigo.

"A entrada do João mostrou o que todos queremos dele. E é uma pena que ele não esteja disponível contra o Maiorca por causa da suspensão por amarelos", referiu o técnico colchonero, no final do encontro.