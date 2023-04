"Félix foi campeão espanhol e eu em nove anos não ganhei nenhum campeonato"

Griezmann não acredita que a saída do português justifique a subida de forma do Atlético.

João Félix rumou ao Chelsea no mercado de janeiro, por empréstimo do Atlético, e a continuidade no clube inglês na próxima temporada ainda é uma dúvida. Antoine Griezmann, avançado internacional francês dos conchoneros, falou sobre o português à Movistar+ e não vê na subida de forma da equipa uma relação com a saída de Félix.

"Não foi pela saída dele. O João Félix trouxe muitas coisas boas à equipa, foi campeão espanhol na segunda época no clube, eu levo nove anos aqui e não ganhei nenhum campeonato. Depois do Mundial, toda a equipa mudou a mentalidade. Agora estamos com muita energia e muito focados, essa paragem fez-nos bem", comentou Griezmann.

Félix, 23 anos, leva 15 jogos realizados pela formação londrina e dois golos marcados.