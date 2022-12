Félix é tema quente: apontam mais um clube interessado no português

Félix esteve no Mundial do Catar ao serviço de Portugal

Além de Manchester United e Arsenal, o Chelsea também estará atento ao futuro do avançado.

João Félix é, definitivamente, um nome badalado na Premier League. Apontado a Manchester United e Arsenal, o internacional português é esta segunda-feira "colocado" na lista de aquisições do Chelsea para o mercado de janeiro.

Félix, de acordo com o Telegraph, é um desejo do treinador Graham Potter, tendo em vista um empréstimo até ao final da temporada, um cenário que o Atlético estará disposto a aceitar. Recentemente, a imprensa internacional deu conta das condições impostas pelo emblema colchonero para libertar o jogador, sendo o pagamento total dos vencimentos no período de cedência uma delas.

Félix, 23 anos, não tem sido feliz no Atlético e a relação com o treinador Diego Simeone não aparenta ser a ideal. Esta época o atacante esteve em 18 jogos e apontou quatro golos.