Félix e os milhões pagos pelo Chelsea por Enzo: "Cada vez é mais normal"

Internacional português concedeu entrevista ao AS, lembrando os novos tempos que o futebol vive. Confia que os blues contrataram um dos futuros melhores médios do futebol europeu

João Félix não ficou chocado com o preço gasto pelo Chelsea para a contratação de Enzo Fernández. Num futebol que cada vez paga mais pelos grandes craques, 121 milhões pelo campeão do Mundo é um negócio natural, segundo o internacional português.

"Cada vez é mais normal que se paguem estas quantidades de dinheiro. O futebol mudou e vai ser mais normal que alguém pague 80, 80, 100 milhões de euros. Merece o dinheiro investido porque é jovem, muito bom jogador e tem uma margem de progressão enorme. Vai ser, seguramente, um dos melhores médios do futebol europeu", explicou, em entrevista ao AS.

Questionado sobre de que forma é que o argentino se integrou no balneário do clube, Félix foi claro. "É um rapaz muito bom. Entrou bem no grupo. Chegou dois dias antes de um jogo e começou a jogar. É muito bom jogador", referiu, na mesma entrevista.