"Félix e Morata? Enquanto estão aqui respeitam o clube. Vamos ver o que resolvem"

Futuro dos dois jogadores é ainda uma incógnita

O futuro de João Félix e Morata, jogadores do Atlético de Madrid, ainda não está definido. O internacional português vive um momento complicado, visto parecer não ter espaço na formação comandada por Diego Simeone e, depois de não ter saído do banco de suplentes na derrota dos colchoeiros frente a uma equipa com jogadores da K League, na Coreia do Sul, prepara-se para não ir a jogo diante o Manchester City, este domingo (12h00), também em jogo de preparação.

Em declarações concedidas ao diário desportivo espanhol "AS", Ángel Correa, companheiro de ambos no Atlético de Madrid, abordou o momento dos dois jogadores colchoneros sem, no entanto, revelar qualquer novidade.

"Félix e Morata? Vejo-os bem, treinam muito bem. Não sei o que eles pensam sobre o seu futuro, mas enquanto estão aqui respeitam o clube, os companheiros e vamos ver o que resolvem, será uma decisão deles e iremos apoiá-los totalmente", afirmou o jogador argentino.