Internacional português regressou à ação após castigo e marcou no dérbi com o West Ham.

João Félix estreou-se este sábado a marcar com a camisola do Chelsea, no empate a um golo em casa do West Ham, dérbi londrino da ronda 23 da Premier League.

"Fizemos o suficiente para ganhar, mas é futebol. Eles defenderam bem. Marcámos três golos, mas dois não contaram. Tivemos oportunidades para para marcar. Empatámos, mas ficamos com sensação de que podíamos ter ficado com os três pontos", disse o internacional português.

Félix mostrou-se feliz no Chelsea e não escondeu a satisfação pela estreia a marcar. "Jogar numa equipa com tanta qualidade é fácil. Estamos bem conectados, mas infelizmente não conseguimos vencer. De certeza que no próximo jogo vamos conseguir o triunfo", disse. "[Marcar o golo] Significa muito. Estive um mês sem jogar [devido a três jogos de castigo], foi difícil para mim. Marcar o primeiro golo por este clube é uma grande alegria", vincou.

Segue-se o jogo com o Dortmund, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. "Temos de estar focados no próximo jogo. Queremos ganhar a Liga dos Campeões", rematou.