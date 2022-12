Félix com três pretendentes acima de todos os outros, dizem em Espanha

Arsenal é o mais recente forte candidato a entrar na corrida, juntando-se a PSG e Manchester United. Bayern de Munique fora da corrida

João Félix pode começar a preparar o seu futuro, terminado que está o sonho de Portugal no Mundial do Catar. O avançado é pretendido por alguns dos melhores clubes europeus e a permanência no Atlético de Madrid é, praticamente, uma utopia.

De acordo com o AS, o Bayern de Munique está fora da corrida. Assim, PSG e Manchester United são os candidatos mais bem posicionados, pelo poder financeiro e pelo muito tempo que já levam a seguir o internacional português. Com a lesão de Gabriel Jesus, o Arsenal entrou como uma terceira via.

O mesmo jornal lembra que os red devils terão sempre uma ligeira vantagem, pelo menos face aos parisienses, que, na sua linha atacante, contam com Mbappé, Messi e Neymar. Já o Manchester, acabou de perder Cristiano Ronaldo...