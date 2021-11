João Félix ao nível de Haaland e Mbappé? Juanfran acredita que sim

Antigo lateral do Atlético de Madrid deixou fortes elogios ao internacional português

Aos poucos, João Félix vai conquistando Diego Simeone e o Atlético de Madrid. Juanfran, antigo lateral dos colchoneros, importante nos anos em que o clube chegou ao título espanhol e a duas finais de Champions, acredita que o português pode chegar ao topo do futebol.

"Acho que pode chegar a esse nível. Com a qualidade e capacidade que tem, basta estar focado em trabalhar, trabalhar e trabalhar. A magia e a qualidade ele tem. Sei que está a melhorar pouco a pouco. Que continue com essa capacidade e não dê ouvidos a coisas que podem distraí-lo. É muito bom. Do lado de fora vês que há magia neste menino. Temo-lo e estamos a disfrutar dele", afirmou, em entrevista à Marca.

Juanfran, que realizou um total de 355 jogos com a camisola do Atlético de Madrid, acabando como o oitavo com mais partidas em toda a história do clube, considera ainda que os colchoneros têm o melhor plantel em Espanha.