"Félix? Acho que está feliz, celebrou a passagem no Porto connosco..."

Antoine Griezmann, uma das figuras do Atlético, foi questionado sobre o português

Antoine Griezmann atravessa um bom de forma, tendo sido o autor do primeiro golo do Atlético no triunfo por 3-1 no Dragão, que ditou a passagem do campeão espanhol aos "oitavos" da Champions. Em declarações divulgadas pela imprensa espanhola, o avançado francês falou igualmente de João Félix.

"Se está feliz? Penso que sim, tem o seu sorriso, celebrou a passagem no Porto connosco. É difícil estar no banco, aconteceu-me o mesmo no Barcelona e é preciso ajudar da melhor maneira possível e ele sempre o fez, afirmou.

Quanto ao bom momento, afirmou: "Tenho de continuar assim, isto é só o princípio. Vim com muita vontade e tenho de dar tudo em campo, ser um exemplo, dentro e fora do relvado."