Federação inglesa acusa Daniel Podence de cuspir num adversário

Extremo português evitou a derrota do Wolverhampton frente ao Nottingham Forest (1-1), no sábado.

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) acusou formalmente Daniel Podence de ter cuspido em Brennan Johnson no minuto 90 da partida entre o Wolverhampton e o Nottingham Forest (1-1), no sábado, relativa à 29.ª jornada da Premier League.

O extremo português, que marcou aos 83 minutos o golo que impediu a derrota dos "wolves", motivou uma intervenção do VAR na reta final do encontro, após suspeitas de que teria cuspido na cara do avançado do Forest a meio de uma discussão. No entanto, nenhuma infração foi assinalada em campo.

Podence tem agora até ao dia 12 de abril para responder à acusação, sendo que Johnson, após a partida, recusou acusar Podence de lhe ter cuspido, embora tenha admitido que o internacional português fez algo parecido.

"Não vou acusá-lo, mas senti que algum tipo de cuspo veio na direção da minha cara. Os árbitros viram, então está feito agora. Estou completamente bem com isso", declarou.

O Wolverhampton ocupa a 14.ª posição da Premier League, com mais um ponto do que o Nottingham Forest (27), que situa-se no primeiro lugar acima da zona de despromoção (17.º), em igualdade pontual com o Bournemouth, antepenúltimo.

Assista ao momento que levou à acusação: