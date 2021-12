Federação e Liga felicitam Renato Paiva pela conquista do título no Equador

Treinador português conquistou o campeonato ao comando do Independiente del Valle.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) felicitaram o treinador Renato Paiva, que se sagrou campeão equatoriano, no comando técnico do Independiente del Valle.

"Treinador reconhecido unanimemente pelos seus pares como detentor de grande talento, dedicação e capacidade de trabalho, Renato Paiva, ao conquistar o primeiro título da história do seu atual clube, prestigiou-se a si mesmo e a todo o futebol e desporto nacionais", sustentou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

Em nota publicada no sítio oficial do organismo federativo na Internet, Fernando Gomes, felicitou "calorosamente" o treinador português, de 51 anos, pela forma como se sagrou campeão equatoriano pelo Independiente del Valle, equipa que "comandou superlativamente".

A LPFP também deixou uma mensagem de felicitação no sítio oficial na Internet: "A Liga Portugal, na pessoa do presidente Pedro Proença, felicita Renato Paiva, treinador do Independiente del Valle, e os restantes portugueses da equipa técnica, pela conquista do título de campeão do campeonato do Equador".

O Independiente del Valle sagrou-se no domingo campeão equatoriano de futebol pela primeira vez, ao empatar 1-1 no reduto do Emelec, na segunda mão da final.

Depois do triunfo caseiro por 3-1, o conjunto comandado pelo ex-técnico do Benfica B selou o título em Guaiaquil, num embate marcado pela chuva, que, inclusivamente, fez com que a segunda parte começasse com grande atraso.