Federação do Egito negoceia com Rui Vitória

Rui Vitória é um dos candidatos ao comando da seleção do Egito. De acordo com o que O JOGO apurou, a federação abriu negociações com o treinador português, que prioriza um contrato longo com os faraós.

Rui Vitória está sem clube desde a saída do Spartak de Moscovo, em dezembro de 2021, e tem Vladimir Petkovic, antigo selecionador da Suíça, como principal concorrente a um cargo que foi ocupado recentemente por Carlos Queiroz. Paulo Sousa foi outro dos nomes sondados pela federação do Egito, mas descartou essa possibilidade.