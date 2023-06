Fangueiro ruma ao campeão do Luxemburgo: Champions foi decisiva

Treinador português deixou o Dudelange e foi oficializado no comando técnico do Swift Hesperange, campeão do Luxemburgo.

Está desfeito o mistério em redor do futuro de Carlos Fangueiro. Depois de deixar o Dudelange, o treinador português foi oficializado como novo homem do leme do Swift Hesperange, que se sagrou campeão do Luxemburgo na época finda.

Fangueiro, de 46 anos, tinha várias hipóteses à disposição, mas, sabe O JOGO, a participação nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões assumiu peso decisivo na hora de optar pelo Swift.

De recordar que o luso está radicado em solo luxemburguês desde 2012, altura em que, ainda como jogador, deixou o Leixões para rumar ao Atert Bissen.

Foi nesse clube que, aliás, iniciou a carreira de treinador, seguindo-se a passagem pelo Titus Pétange e, já em 2020, pelo Dudelange, que Fangueiro orientou nas últimas três épocas e onde se tornou no primeiro técnico português a sagrar-se campeão do Luxemburgo.