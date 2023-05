"Falta de empenho e atitude" trama Nuno Tavares no Marselha

Nuno Tavares com a camisola do Marselha

Lateral português fora dos convocados para o jogo com o Lille.

Nuno Tavares não foi convocado por Igor Tudor, treinador do Marselha, para o jogo em casa do Lille, orientado por Paulo Fonseca, da ronda 36 da Ligue 1. De acordo com a RMC Sport, o lateral português foi castigado por "falta de envolvimento, empenho e atitude". O mesmo aconteceu com Payet.

O ex-jogador do Benfica, 23 anos, está emprestado pelo Arsenal e na atual temporada apontou seis golos em 37 jogos.

O Marselha, com Vitinha nos eleitos, procura manter-se na luta pelo segundo lugar do campeonato francês, estando neste momento a dois pontos do Lens, que contabiliza 75. Lidera o PSG, com 81.