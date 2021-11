"Falou-se de interesse vindo de Portugal e da Premier League, mas escolhi o Bétis"

Rui Silva, guarda-redes português do Bétis, traça como objetivo o regresso à Seleção Nacional.

Rui Silva trocou o Granada pelo Bétis no último verão e, desde então, tem dividido as despesas da baliza do histórico espanhol com Claudio Bravo, experiente guardião chileno que, entre outros, chegou a brilhar no Barcelona.

Em entrevista à "Radio Canal Sur", de Espanha, o guarda-redes português traçou como objetivo o regresso aos eleitos de Fernando Santos, na Seleção Nacional. Só depois, diz, poderá pensar na eventual titularidade.

"Titular na Seleção? Primeiro quero voltar a ser convocado. Felizmente cumpri o sonho de estar num campeonato da Europa, que era um sonho de menino, mas, para já, o meu foco está em voltar em ser chamado", assinalou Rui Silva, que em Portugal deu nas vistas pelo Nacional. A ligação à baliza começou muitos anos antes... quase por acaso.

"Comecei por jogar futsal numa equipa da minha cidade, com 8 ou 9 anos, e quando entrei queria jogar mais à frente, mas na nossa equipa faltava um guarda-redes e, não sei bem porquê, disseram ao treinador que seria uma boa opção e fui ficando na baliza. Na altura não gostei muito porque sempre gostei de ter a bola nos pés", revelou Rui Silva, que abordou ainda os motivos que o levaram a escolher o Bétis no defeso.

"Granada é uma cidade muito bonita, deu-me muito, mas não sou muito de me acomodar e este foi o projeto certo para dar o passo seguinte. Falou-se do interesse de outros clubes, incluindo de Portugal e de um outro clube na Premier League, mas a minha decisão foi o Bétis", afirmou o guardião, de 27 anos, que é colega de equipa de William Carvalho no emblema sevilhano.