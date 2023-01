Falhanço do guarda-redes dita primeira derrota de Renato Paiva no Bahia

Perdeu diante do Sampaio Correa (0-1), na Taça do Nordeste.

Renato Paiva sofreu no domingo a primeira derrota desde que assumiu o comando técnico do Bahia, perdendo pela margem mínima (0-1) diante do Sampaio Correa, da segunda divisão brasileira, na primeira jornada da fase de grupos da Taça do Nordeste.

O guarda-redes Marcos Felipe acabou por ficar muito mal visto no lance que ditou o golo solitário de Vinícius Alves, aos 44 minutos. Após um atraso de um defesa, o guardião permitiu a aproximação do adversário, que só precisou de um toque para rematar para golo.

Assista ao lance:

Na Copa do Nordeste, intervalo de jogo para Sampaio Corrêa 1x0 Bahia.



O gol da Bolívia Querida foi marcado por Vinícius Alves, após o goleiro Marcos Felipe fazer isso aí... pic.twitter.com/vuJo06yVIu - Goleada Info (@goleada_info) January 22, 2023

Após três vitórias seguidas no campeonato baiano, Renato Paiva conheceu assim o seu primeiro dissabor no Brasil.