Fábio Vieira nomeado para jogador do mês do Arsenal

Português enfrenta a concorrência de três colegas: Gabriel Jesus, Granit Xhaka e Bukayo Saka

Titular em dois dos três encontros do mês, Fábio Vieira foi nomeado para melhor jogador do Arsenal em setembro.

O português foi lançado no clássico contra o Manchester United e apresentou-se no onze nas visitas ao terrenos do Brentford e do Zurique, estreando-se a marcar pelos gunners no dérbi londrino.

Fábio Vieira enfrenta a concorrência de Granit Xhaka, Gabriel Jesus e Bukayo Saka, num mês atípico, marcado pelos compromissos das seleções e pelo adiamento de partidas em Inglaterra devido ao falecimento da rainha Isabel II.