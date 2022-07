"Fábio Vieira no Arsenal? Será interessante ver como corre..."

João Virgínia, ex-companheiro do criativo na Seleção de Sub-21, comenta a transferência do ex-FC Porto para o clube inglês.

Confirmado como um dos reforços do Arsenal para a nova temporada, Fábio Vieira vai despertando curiosidade em Inglaterra. João Virgínia, guarda-redes que, na última época, esteve cedido pelo Everton ao Sporting, está de volta à casa-mãe e, em entrevista ao portal "Goal", não deixou de comentar a transferência do jovem português.

"É muito técnico, inventa coisas do nada com a bola", começou por elogiar o guardião, que partilhou o balneário da Seleção de Sub-21 com Vieira. "É um bom jogador, mas será interessante ver como se adapta ao futebol inglês, que é mais físico do que o português", acrescentou Virgínia, conhecedor das qualidades de Fábio.

Esta segunda-feira, refira-se, o Arsenal oficializou a contratação de Gabriel Jesus, avançado brasileiro que representava o Manchester City.