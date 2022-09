Fábio Vieira espreita continuidade no onze do Arsenal

Titular em dois dos três últimos encontros, Fábio Vieira tem tido mais espaço com a lesão de Smith- Rowe

O Arsenal confirmou esta quinta-feira que Emile Smith Rowe vai ser operado, sendo esperado que fique de fora dos relvados pelo menos dois meses.

O médio dos "gunners" saiu lesionado na partida com o Manchester United e foi substituído por Fábio Vieira. Desde aí que o português aproveitou a oportunidade, sendo titular nos dois jogos seguintes, tendo no último visto a sua exibição - coroada com um golo - bastante elogiada.

As suas exibições valeram-lhe a nomeação para o jogador do mês do clube londrino e, agora, com a lesão do companheiro, Fábio Vieira deve mesmo "pegar de estaca" no onze de Mikel Arteta.

