Fábio Vieira e um momento de humor em inglês: "Qual é a tua palavra favorita?"

Fábio Vieira, médio ofensivo do Arsenal, participou numa rubrica humorística do clube em que foi questionado sobre as suas palavras favoritas na língua inglesa. O antigo criativo do FC Porto surpreendeu nas respostas: "What" (O quê) e "But" (Mas), explicando que se deve à pronúncia dos ingleses: "Diz-se 'What', com "t" no final".

Confira o momento: