Fábio Vieira e o penálti decisivo na Supertaça: "Sentimos sempre algum nervosismo..."

O Arsenal conquistou este domingo a Supertaça de Inglaterra ao vencer o Manchester City nas grandes penalidades, depois de um empate a uma bola ao fim de 90 minutos.

O Arsenal, que lançou Fábio Vieira nos minutos finais do tempo regulamentar, arrancou este domingo a nova época ao conquistar a Supertaça de Inglaterra pela 17.ª vez, após vitória nas grandes penalidades frente ao campeão inglês e europeu Manchester City, que teve Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares.

O médio internacional sub-21 português foi decisivo no desempate, marcando o penálti que ditou a conquista dos gunners e, após a partida, elogiou a força mental que a equipa demonstrou para marcar o golo do empate no última lance, levando o jogo para a "lotaria".

"[O título] Sabe muito bem. É o meu primeiro troféu por este clube e estou muito feliz por ganhá-lo. Agora é hora de descansar e desfrutar dele. Somos uma equipa que acredita sempre que é possível marcar até ao último minuto. Acreditámos como um todo que íriamos marcar e depois fomos melhores nos penáltis", considerou, em declarações aos meios do Arsenal.

Quanto à sua cobrança, Fábio Vieira admitiu ter sentido alguns nervos, mas falou num sentimento incrível quando conseguiu bater Stefan Ortega e selar o título em frente aos adeptos londrinos.

"Para ser justo, sentimos sempre um pouco de nervosismo [num penálti], mas é normal. Tens de manter-te calmo e foi isso que fiz. Eu marquei e fiquei muito feliz por vencer e ajudar a equipa. É incrível, foi a minha primeira vez a jogar em Wembley e como disse estou feliz, mas a vitória é o mais importante. Temos uma longa época pela frente eu preciso de estar focado e de ajudar a equipa, é isso que vou fazer", concluiu.

Depois dos golos de Cole Palmer (77') e Leandro Trossard (90+11'), a final da Supertaça foi decidida nos penáltis, com Fábio Vieira a marcar a cobrança decisiva dos gunners (4-1).