Fábio Vieira mostran-se encantado com a aventura em Londres

Companheiro de equipa Smith Rowe deixa rasgados elogios ao internacional sub-21 português.

Smith Rowe, jovem jogador do Arsenal, deixou rasgados elogios ao companheiro Fábio Vieira, que neste mercado de transferências de verão trocou o FC Porto pelos "gunners".

"Fábio Vieira é muito parecido com Bernardo Silva. Tem muita qualidade de passe, o pé esquerdo dele é muito bom e gosta de criar oportunidades de golo assim como ser ele próprio a finalizá-las", começou por dizer em entrevista ao "Evening Standard", antes de considerar que os adeptos deviam estar muito entusiasmados com a contratação do jogador.

"Já joguei contra ele a nível internacional e por isso posso falar sobre ele. Penso que os nossos adeptos deveriam estar realmente entusiasmados. No Europeu de sub-21, Portugal venceu-nos por 2-0 e o Fábio esteve a um nível inacreditável nesse jogo", continuou.

Rowe, de 21 anos, vai lutar por um lugar no onze inicial do clube inglês orientado por Mikel Arteta com antigo "dragão", e não diz que não a jogar noutra posição que não a sua.

"Quando ainda és um jogador jovem, não queres muito saber em que posição jogas, só queres estar a jogar. Estou disponível para tudo o que o míster pedir, veremos o que vai acontecer", concluiu.