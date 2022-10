Fábio Vieira brilha pelo Arsenal: melhor em campo e melhor golo do mês

Fábio Vieira tem recebido vários elogios e continua a mostrar serviço a Arteta

Fábio Vieira, ex-FC Porto, foi eleito, pelos adeptos, o melhor em campo na partida de quinta-feira, frente ao Bodo/Glimt, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Na vitória por 3-0 frente aos noruegueses, Fábio Vieira assistiu para o segundo golo dos gunners e marcou o terceiro e último golo do jogo.

O Arsenal, nas redes sociais, anunciou ainda esta sexta-feira, que o golo do português frente ao Brentford foi eleito o golo do mês de setembro pelos adeptos norte-londrinos. O remate de longa distância de Fábio Vieira foi o primeiro pelo novo clube.