Fábio Veríssimo vai apitar dérbi entre portugueses na Grécia

Fábio Veríssimo, de 39 anos, vai apitar o jogo de cartaz da décima jornada do campeonato da Grécia.

O AEK-Olympiacos, da décima jornada do campeonato grego, vai ser apitado pelo português Fábio Veríssimo. O árbitro de 38 anos terá como assistentes Pedro Mota e Pedro Jesus. Tiago Martins estará responsável pelo VAR.

O AEK é segundo classificado, com 20 pontos, e recebe o Olympiacos, primeiro com 23, no sábado. Na equipa da casa joga o português André Simões que vai defrontar os compatriotas Pedro Martins (treinador), Rony Lopes e Rúben Semedo.