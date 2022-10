Fábio Silva volta a marcar na Bélgica, mas não ganha

Fábio Silva, jogador do Anderlecht

Anderlecht derrotado em caso do Zulte Waregem.

Fábio Silva apontou esta quinta-feira o sexto golo na liga belga, insuficiente para evitar a derrota do Anderlecht (3-2) no terreno do Zulte Waregem.

O avançado português foi titular na equipa de Bruxelas, destacando-se ao apontar aos 41" o primeiro golo da sua equipa, na transformação de uma grande penalidade, depois do VAR ter anulado um primeiro tento aos 34".

Vossen (5"), Amadou Diawara (58"), Abdoulaye Sissako (81") e Zinho Gano (90"+5") marcaram os restantes golos.

O Anderlecht é 9.º com 16 pontos, já a 18 do Genk que lidera.