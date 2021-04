Fábio Silva, o "palhaço da equipa" e uma questão sobre o cabelo: "Não posso dizer nunca..."

Jovem avançado do Wolverhampton respondeu a várias perguntas de adeptos, enviadas através da conta portuguesa dos "wolves" no Twitter. A conversa com o ex-FCPorto foi do clube inglês, à família e ao... cabelo.

Família: "Não posso, por estar onde estou, ser ingrato. Costumo dizer que quando sobes um degrau no sucesso, tens que subir dois na humildade. Por isso, vou estar grato à minha família para toda a vida."



Willian José e Raúl Jimenez: "Tento aprender tanto com o Willian como com o Raúl.

Têm o dobro da minha experiência. E eu tento sempre aprender. Pergunto-lhes coisas em que me podem ajudar. É nisso que me tento focar. Não tanto na rivalidade, porque é normal ter vontade de jogar, mas essa decisão compete ao treinador."



Cabelo: "O cabelo é a minha imagem de marca! Não posso dizer nunca, mas a probabilidade de eu cortar o cabelo é muito baixa."



Pedro Neto: "O Pedro Neto é o palhaço da equipa! Acho que toda a gente devia ter a oportunidade de conviver com ele."



Cristiano Ronaldo: "Já tenho as camisolas todas por onde ele já passou, assinadas por ele para mim. Antes de acabar a carreira, gostava de ter uma conversa com ele para ele me dar alguns conselhos."