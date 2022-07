Fábio Silva já fez exames no Anderlecht e é apresentado em dia de aniversário

Avançado português renovou com os Wolves antes de sair em empréstimo sem opção de compra

Fábio Silva vai mesmo prosseguir a carreira no Anderlecht, da Bélgica, após duas temporadas difíceis nos Wolves nas quais apontou apenas quatro golos na equipa principal, em 62 jogos. Os dois clubes já acertaram um empréstimo sem opção de compra, considerado pelos Wolves como importante para o seu crescimento, pois é uma aposta de futuro no clube.

O jovem avançado de 19 anos, ex-FC Porto, renovou o vínculo até 2026 com o emblema inglês - com opção de extender até 2027 - e vai rodar na liga belga. Fábio Silva já fez esta segunda-feira os exames médicos e amanhã, terça, será apresentado, numa data que coincide com o seu 20.º aniversário.

Em 2019/20, recorde-se, fez 21 jogos pelos dragões, antes de rumar ao clube inglês a troco de 40 milhões de euros.