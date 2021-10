Fábio Silva: imprensa inglesa falou em empréstimo, Bruno Lage esclareceu

Fábio Silva, avançado do Wolverhampton

Treinador do Wolverhampton garante contar com o jovem avançado.

Suplente utilizado em quatro jogos da Premier League e já com minutos na equipa de sub-23 para não perder ritmo competitivo, Fábio Silva não sairá do Wolverhampton. A garantia foi deixada por Bruno Lage, após a imprensa inglesa ter dado conta de um eventual empréstimo do atacante em janeiro.

"O Fábio continua nos meus planos. Por vezes, o mais importante nesta idade é não fugir ao desafio. O futebol não se trata de conforto, mas sim de lutar por aquilo que queremos. No final, é bom teres aquilo que queres porque trabalhaste para isso, quer nos jogos, quer nos treinos diários. O Fábio está a trabalhar arduamente todos os dias", disse o treinador do Wolverhampton, sobre o ex-FC Porto.

Durante a antevisão ao duelo com o Aston Villa, o treinador luso falou também de Trincão, já recuperado da covid-19. "Começou a treinar em casa. Teve dois ou três dias em que não se sentiu bem, mas agora não tem problemas. Todos os nossos jogadores já receberam as duas doses da vacina", revelou.

Refira-se que, ainda ontem, sexta-feira, o guarda-redes José Sá recebeu o galardão para melhor jogador do mês de setembro, prémio para o qual foi eleito pelos adeptos dos Wolves.