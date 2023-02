Fábio Silva estreou-se a marcar pelo PSV na goleada por 6-0 em casa frente ao Groningen. O avançado que chegou em janeiro cedido pelo Wolverhampton, proveniente do Anderlecht, começou no banco e entrou aos 72' com o resultado em 3-0. Os de Eindhoven dobraram a conta até ao 6-0, com o português a apontar o quinto, num remate de primeira, a desviar ao poste mais distante um passe rasteiro de Teze. Veja o lance abaixo.

