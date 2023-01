Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jovem avançado português vai trocar o Anderlecht pelo clube dos Países Baixos

Fábio Silva foi fotografado este sábado no estádio do PSV, em dia no qual a equipa de Eindhoven recebeu e venceu o Vitesse, por 1-0, em partida do campeonato dos Países Baixos.

O jovem avançado português está de saída do Anderlecht, onde jogou na primeira parte da temporada por empréstimo do Wolverhampton, para ingressar na mesma condição no PSV.