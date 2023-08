Fábio Silva convence nos Wolves: "Os adeptos cantaram para mim"

Fábio Silva recebe apoio dos adeptos e pede para jogar

Fábio Silva foi ovacionado pelos adeptos dos Wolves após um particular contra o Luton (dia 2). "Os adeptos cantaram para mim . Estão sempre comigo e acarinham-me", reconheceu, entrevistado para o site do clube da Premier League.

"Desde que voltei para o Wolves, este é o primeiro dia em que senti o carinho dos adeptos, a forma como gostam de mim. Depois dos jogos e das temporadas, às vezes nos momentos difíceis, ficaram sempre a meu lado, estiveram comigo. Por isso, aprecio muito tudo isto", disse ainda.

"A minha confiança está acima de 100 por cento, sinto-me feliz, sinto o amor dos adeptos e sinto o amor de todos à minha volta no campo de treino. Desde as pessoas que trabalham na cozinha e todas as outras, demonstram carinho, mostram que me querem aqui", acrescentou.

Depois dos empréstimos a Anderlecht e PSV, Fábio Silva espera, finalmente, convencer no Wolverhampton. "Para mim, ter uma temporada fora foi bom. Sinto-me feliz, mas desta vez preciso de jogar, preciso de me sentir importante, de marcar golos e dar algumas assistências", finalizou.