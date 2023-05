Fábio Silva, as dúvidas sobre o futuro e um sonho: "É a Liga que mais sigo..."

Avançado português concedeu entrevista à Marca. Abordou o futuro com o Wolverhampton, clube com o qual tem contrato até 2026, e referiu ainda a Liga espanhola como um sonho

Emprestado ao PSV, Fábio Silva está a tentar reencontrar-se com os golos depois de épocas de estreia complicadas no Wolverhampton e na Premier League. O internacional sub-21 tem contrato com os lobos, mas não sabe por onde passará o futuro.

"Não sei o que vai acontecer no verão, ainda não falei com Lopetegui, mas tenho contrato com o Wolverhampton. Penso que é importante estabelecermo-nos num local para deixarmos a nossa marca. Quando se é jovem, precisa-se de minutos. Mudar sempre de uma equipa para outra não é fácil", explicou, em entrevista à Marca.

Apesar de ter contrato com uma equipa da Premier e de ter já feito mais de meia centena de partidas na liga que muitos consideram ser a melhor do planeta, Fábio Silva admitiu que o sonho passa por atuar no futebol espanhol.

"A La Liga é a que mais sigo. Sonho em jogar lá um dia, porque acho que é o futebol que melhor se adapta ao meu estilo de jogo. Além disso, gosto da cultura, da língua... de tudo", atirou.