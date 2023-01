Fábio Silva: "Aqui, os jovens têm a oportunidade de se desenvolverem"

Avançado apresentado esta quarta-feira como reforço do PSV.

Fábio Silva foi esta quarta-feira confirmado como reforço do PSV até ao final da época, por empréstimo do Wolverhampton. Depois de meia temporada nos belgas do Anderlecht, o avançado ruma aos País Baixos, onde terá como treinador um antigo atacante que deixou marca.

"Aqui, os jovens talentos têm a oportunidade de se desenvolverem. Além disso, posso começar a aprender com Ruud Van Nistelrooy. Um dos melhores avançados de sempre", afirmou Fábio Silva, citado pelo site oficial do clube de Eindhoven.

"Fábio é um atacante versátil que pode jogar em múltiplas posições na frente. Ele dá-nos opções extra e estamos muito satisfeitos com isso", disse, por seu lado, o diretor-geral Marcel Brands.